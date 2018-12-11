Договор о дружбе между Украиной и Россией расторгнут с 1 апреля 2019 года

На официальном сайте газеты Верховной Рады Голос Украины опубликовали Закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.

Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией опубликовали во вторник, 11 декабря, на официальном сайте газеты Верховной Рады Голос Украины.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 года в г. Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998 года», — говорится в тексте закона.

Известно, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией накануне подписал президент Петр Порошенко.

Верховная Рада приняла его 6 декабря.