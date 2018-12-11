Министерство труда и социальной защиты сообщает, что по итогам ноября минимальная зарплата и денежные доходы населения не индексируются.

Инфляция по итогам ноября составила 0,6%, или 4,8% в годовом исчислении. Она не превысила необходимого порога в 5% в сравнении с месяцем установки минимальной зарплаты и базовых величин пособий по безработице, стипендий на период переобучения, который были определены в ноябре. Доходы бюджетников изменялись в октябре, поэтому пятипроцентный порог также не был преодолен.

Минимальная зарплата не индексируется и сохраняется на уровне 305 рублей. Она повысится с 1 января до 330 рублей. Такое постановление уже принял Совмин.