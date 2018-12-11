Беларусь намерена развивать отношения с Европейским союзом. Об этом резидент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром, перепдает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что традиционно встречается с зарубежными послами, чтобы понимать перспективы развития отношений с ключевыми партнерами.

«Таковым является для нас и Германия. Я не хочу ничего здесь скрывать, несмотря на то, что в очередной раз могу подвергнуться критике со стороны известных сил и писак. Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают. Во-вторых, это высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях. Также у нас существует ряд других интересов, о которых я сегодня готов с вами поговорить», — сказал Александр Лукашенко.

Президент сразу предложил вести беседу искренне и откровенно, на время забыв про дипломатические формальности. «Я ожидаю полной ясности: чего бы Германия хотела от Беларуси, что не нравится в Беларуси? — поинтересовался глава государства. — Я откровенно вам скажу, чего бы мы хотели получить от Германии, да и от Евросоюза. Вы ведущая страна, оплот Евросоюза, если хотите, главная хранительница. Евросоюза без Германии сегодня просто бы не было, а он наш сосед. У нас принцип один: с соседями надо строить отношения и жить нормально».

Александр Лукашенко добавил, что Беларусь может пойти навстречу в определенных вопросах, но не во всех. «Единственное хочу сказать, чтобы Германия — хотя немцы это понимают — никогда не ставила нас перед выбором. Вот американцы это поняли. Разговаривал недавно с помощником госсекретаря, и он мне прямо сказал: «Мы не хотим ставить Беларусь перед выбором: вы с Востоком или вы с Западом». Мы там, где мы есть. Господом Богом это определено, и толкать нас туда-сюда не надо. Мы исходя из национальных интересов, интересов наших соседей будем строить нашу мирную политику. Мы никогда не станем очагом напряженности в Европе», — заявил президент.

«Нам больше никаких войн не нужно. Наверное, поэтому Германия стремится в любой точке попытаться урегулировать какие-то конфликты мирным путем. Мы тоже этого хотим. Поэтому мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии. Того же самого мы хотели бы и от Германии: мы хотим, чтобы Германия, понимая нас, делала конкретные шаги навстречу», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства указал на проблемы в торговых отношениях между странами: «Вы забор выстроили и даже к забору никого не подпускаете. Хуже чем у Трампа с Мексикой стена выстроена, только она незримая, экономическая. Поэтому мы хотели бы наконец-то снять эти заборы. Если Европейский союз так привержен рыночной экономике, чего тогда ограждаться?»

В свою очередь Петер Деттмар отметил, что в общей сложности уже провел в Беларуси восемь лет. По мнению дипломата, 2018 год стал наиболее успешным и важным в отношениях Беларуси и Германии как в политическом, так и в экономическом плане.