Президент Франции собрал страну перед телевизорами и иными носителями информации в понедельник вечером, чтобы сообщить следующее: во-первых, гнев «желтых жилетов» был во многом оправдан, во-вторых, протесты такого уровня произошли в том числе и потому, что он, Макрон, совершил ряд ошибок, и поэтому за происшедшее он также несет ответственность.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит в том числе и на мне. Могло возникнуть впечатление от моих слов или действий, что на проблемы народа я не обращаю внимания, я мог своими словами кого-то и обидеть. Но я хочу быть правильно понятым — если я шел бороться за пост президента, то для того, чтобы покончить с лицемерием предыдущей политической системы, а еще потому, что я верю во Францию, в нашу страну, которую очень люблю», — подчеркнул он, обращаясь к нации в прямом эфире, трансляция велась из Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон также отметил, что гнев протестующих объясним и понятен. Поэтому он с первого января решил увеличить минимальную зарплату на сто евро в месяц, отказаться от налогообложения сверхурочных и снять часть обязательных выплат с пенсий, размер которых не превышает 2 тысяч евро в месяц.

Есть те, кого эти уступки не устроили. Эта участница движения «желтых жилетов» говорит: «Мы еще думаем, что найдутся в наших рядах люди, которые удовлетворятся тем, что им кинули кость, что им подбросили 100 евро, и они заткнуться. Вот этого я опасаюсь».

Представитель ультралевой партии и соперник Макрона на выборах полтора года назад Жан-Люк Меланшон также недоволен словами главы государства: «Возмущаются тем, что очень бедные платят вместо очень богатых, те, у кого нет почти ничего, отдают тем, у кого есть все или почти все, Макрон отчего-то думает, что если он подбросит деньжат, то все сразу вернуться домой и волнения прекратятся».

Утром во вторник Эммануэль Макрон принимает банкиров и руководителей крупнейших корпораций, на этой встрече, как он сообщил сам, речь будет идти о более справедливом распределении налогового бремени в стране.