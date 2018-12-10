В минувшее воскресенье снова подорожало топливо. В 26-й раз за год. Опять на копейку. Не раздражает ли автомобилистов, что каждую неделю за топливо нужно отдавать все больше денег? И, когда, наконец, цены на бензин остановятся?

О расходах на бензин «Белорусский партизан» поговорил с авторитетными белорусскими экономистами.

Борис Желиба: Правительство думает, что автолюбители – люди не бедные

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба говорит, что с точки зрения белорусских нефтеперерабатывающих заводов очередное повышение цены на топливо обосновано.

— Наши НПЗ в убытках из-за дорожающего сырья – российской нефти, — объясняет Борис Желиба. — В России сейчас происходят налоговые маневры, экспортная пошлина замещается налогом на добычу полезных ископаемых. А поскольку в нашем таможенном союзе российская нефть поставляется беспошлинно, увеличивается доля этого налога и сырье дорожает. Отсюда – убытки наших НПЗ.

Не так давно представитель «Белнефтехима» заявил: чтобы выйти на прибыль, нужно повысить цену на топливо на 23 процента, что они, похоже, сейчас и делают. Но «Белнефтехим» решил, как говорится, хвост рубить частями, причем очень мелкими, полагая, что люди просто не заметят повышения цен на копейку. Однако людей этот постоянный процесс уже стал раздражать…

Звучали предложения, чтобы цену на топливо в два-три приема повысили до того уровня, который вывел бы белорусские НПЗ на рентабельную работу. Но решили все-таки действовать медленно и осторожно, по копейке…

Будем надеяться, что до Нового года они выйдут на приемлемую цену и уже с января перестанут нервировать автолюбителей этими копейками.

— Сегодня бензин и так стоит недешево…

— Как ни крути, но в Беларуси бензин один из самых дешевых по сравнению, например, с Польшей, Литвой, Украиной…

— А по отношению к зарплате?

— Тут, конечно, без комментариев. Но правительство думает, что автолюбители – люди не бедные, и как-нибудь выдержат. Но проблема ведь не только в автолюбителях, проблема в том, что бензин дорожает и для предприятий, перевозчиков, которые его много используют.

А значит, помаленьку дорожает и себестоимость всей продукции, потому что транспортные расходы есть практически везде. И это будет подстегивать инфляцию, которую жестко контролирует правительство…

— Борис Николаевич, а вы уверены, что после Нового года цены на бензин остановятся?

— Это мое личное мнение. Мне кажется, люди уже настолько нервно реагируют на эти копейки, что, может быть, правительство, наконец, выйдет на те цены, которые дадут рентабельность нашим НПЗ.

— Может, нужно модернизировать белорусские НПЗ, сделать технологии производства более современными?

— Они давно уже реконструируются, не первый год. И нужно еще примерно около года, чтобы эту реконструкцию довести до конца. Это тоже одна из причин, по которой заводы не могут снизить себестоимость до такого уровня, чтобы не повышать цены на бензин.

Потому что модернизация и реконструкция еще не закончены, и на это идут немалые средства, которые тоже закладываются в цену бензина…

Леонид Злотников: Сейчас уже совершенно другая Россия

Кандидат экономических наук, доцент Леонид Злотников на повышение цен на топливо старается реагировать с юмором. Хотя признает: смешного действительно мало.

— На мировом рынке цены на нефть снизились, а у нас бензин по-прежнему дорожает, — говорит Леонид Злотников. — Ясно, что проблем в белорусской экономике много, и все они почему-то решаются за наш счет…

— В этом году «Белнефтехим» проводил опрос: цены на топливо увеличивать лучше сразу или поэтапно. Подорожание на копейку вроде бы и не так заметно, но когда это происходит в 26-й раз, уже начинает злить…

— Ситуация выглядит смешно. Власть боится людей, народного гнева, поэтому потихонечку, якобы незаметно увеличивает цены…

— На ваш взгляд, насколько экономически обосновано подорожание бензина?

— Есть ряд проблем. Одна из них – низкая эффективность переработки нефти. У нас доля «светлых» нефтепродуктов (а это бензин, керосин, дизель) – все время отставала. Велась модернизация прежде всего Мозырского НПЗ, чтобы больше получить этих ценных продуктов, а меньше дегтя и мазута.

Естественно, чем выше степень переработки, тем дешевле могут быть «светлые» нефтепродукты. Мы отстаем от уровня мирового производства. И получается, что хотя нам нефть достается дешевле, чем другим странам, мы перерабатываем ее так, что потом трудно конкурировать.

Вторая проблема – уровень налогообложения у нас выше, чем в других странах. Низкая технология – это низкий уровень жизни. У нас и в машиностроении, и в других сферах отсталые технологии. Уровень производительности труда ниже, чем в западных странах. Поэтому нищета, неэффективная экономика.

Поэтому высокие цены на бензин – отражение наших дел в экономике.

К тому же некоторые чиновники до сих пор считают, что машина – это роскошь. И эти тоже представления входят в цену бензина!

Если мы не изменим экономику, то так может до бесконечности продолжаться… Эффективная экономика – это рыночная экономика. И, как ни крути, мы не уйдем от этого.

У нас зарплаты растут искусственно, не соответствуя росту производительности экономики. Это зарплата из воздуха…

А сейчас еще такой момент, что Россия может сократить для нас свои субсидии. Потому что российская экономика тоже проблемная. Подавляющее большинство российских регионов – убыточные, они субсидируются из бюджета.

И там все время говорят: количество бедных растет, а финансирование не увеличивается. Российские эксперты подсчитали, что размер субсидий из федерального бюджета на душу населения в среднем по всем регионам составляет 100 долларов на человека.

Но при этом Россия оказывает субсидий белорусам в среднем на 1000 долларов в год. Разница огромная! Россия поневоле будет вынуждена сокращать субсидии для Беларуси…

И сегодняшние недопонимания и выяснения отношений Беларуси с Россией не такие, которые были еще несколько лет назад. Сейчас уже совершенно другая Россия…

Дарья Высоцкая, «Белорусский партизан».