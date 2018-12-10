Рано утром 9 декабря сотрудники Светлогорской ТЭЦ заметили, что по трубам теплотрассы, расположенным высоко над землей, разгуливает молодой человек.

На приказы слезть он не реагировал. На помощь были вызваны сотрудники милиции. А затем прибыли и спасатели с автолестницей.

Когда парень увидел, что к нему хотят приблизиться, он начал угрожать, что спрыгнет. Высота, на которой расположены трубы теплотрассы, около 8 метров. Пришлось начинать переговоры.

В течение более чем полутора часов милиционеры уговаривали мужчину одуматься и не совершать опрометчивых поступков. Одному из сотрудников Светлогорского отдела охраны удалось подняться наверх по скобам. После долгой беседы парень спустился вниз.

По свидетельству очевидцев, молодой человек был явно в неадекватном состоянии, но запаха алкоголя от него не ощущалось. Его забрала «скорая помощь». По некоторым сведениям, парня увезли в Гомель в отделение психиатрии.