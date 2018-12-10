Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко рассказал в эфире телеканала СТВ , когда белорусам начнут выдавать ID-карты, сообщает БЕЛТА.

«Мы рассчитываем, что все работы будут выполнены в 2019 году и мы сможем начать выдавать первые электронные карты. Безусловно, это будет делаться на основании заявления человека», — отметил Дмитрий Шедко.

Получить ID-карту можно, когда истекает срок действия паспорта и нужно получить новый. Другой вариант — если человек хочет получить более удобный электронный паспорт вместо бумажного.

«Чисто технически выпустить и выдать каждому человеку эту карту — достаточно серьезные организационные усилия. И они, понятно, произойдут не за день и не за два», — пояснил первый замминистра.

ID-карта будет носителем электронной цифровой подписи. По словам Дмитрия Шедко, это даст пользователям ключ к большому количеству различных цифровых возможностей.