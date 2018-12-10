Белорусское государство защищает чувства верующих. Временами перебарщивает, конечно, но в принципе очень правильно делает. Потому что свиная голова сама по себе, в магазине, на рынке, это дело обычное. Но в мечети – это будет вызов, издевательство, плевок в лицо огромному числу людей, исповедующих ислам.

Белорусское государство защищает чувства русских, отказавшись праздновать славные победы белорусского войска над российскими князьями, чтобы русские не обиделись. На мой взгляд, это категорически неправильно. Потому что нельзя принижать свою нацию и переписывать историю ради того, чтобы у соседа было больше аргументов в поддержку концепта собственного величия. Но наше государство, видите ли, сильно уважает чувства соседей.

Белорусское государство защищает даже статую городового у здания МВД, хотя это даже не памятник конкретному человеку, а обычная городская скульптура, и там просто нечего защищать.

Но почему белорусское государство не защищает чувства людей, которые считают,

что людоедская политика, внесудебные расправы, геноцид собственного народа, массовые убийства – это зло? Почему сначала кто-то получает право строить ресторан в десятке шагов от места, которое для тысяч и тысяч белорусов является пантеоном памяти, а потом с использованием этого ресторана над этими людьми начинают откровенно глумиться?..

Колонку Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 11 декабря