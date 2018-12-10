Правонарушительницей оказалась женщина 55 лет, без определенного рода занятий.

В Telegram-канале Следственного комитета Беларуси появилась информация, что по факту сообщения о минировании на площади Независимости возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности» УК Республики Беларусь.

СК выяснил, что звонок о «минировании» в 102 поступил от женщины 1963 года рождения, жительницы Заводского района города. На данный момент сообщается только, что это 55-летняя минчанка без определенного рода занятий.

Также сотрудниками Следственного комитета проводится осмотр квартиры подозреваемой, уточняется факт нахождения женщины на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения, выясняются ее мотивы.