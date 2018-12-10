О том, какие мероприятия пройдут в 2019 году во время Дней культуры Грузии, на недавней пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказал Представитель посольства Грузии в Беларуси по вопросам культуры Зураб Чапидзе:

— Дни культуры Грузии запланированы на конец августа – начало сентября следующего года. Посольство ведёт переговоры о приезде известного ансамбля «Эрисони». Причем коллектив выступит не только в Минске, но и в других городах. В каких именно, станет известно чуть позже.

Зураб Чапидзе сообщил также, что в Художественной галерее Михаила Савицкого будет работать выставка грузинских художников. В Театре юного зрителя выступит труппа Тбилисского театра марионеток.

К Дням культуры Грузии будет приурочен также фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба».