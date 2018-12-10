В ведущихся переговорах Беларуси с Европейским союзом по поводу заключения соглашений о реадмиссии и облегчении визовых формальностей постоянно возникают какие-то новые моменты. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БЕЛТА.

«Я уже говорил когда-то, что постоянно возникают какие-то новые моменты, связанные с инициативами наших европейских партнеров. Даже не всех, а отдельных стран из членов Европейского союза. Они постоянно предлагают какие-то вещи, направленные на определенное изменение и даже ужесточение первоначальных вариантов этих соглашений, что для нас не совсем приемлемо. Поэтому мы продолжаем дискуссию на эту тему. Думаю, что приемлемый вариант будет найден», — сказал министр.

По его словам, это же относится и к проекту Приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом.