В заключительном старте на первом этапе Кубка мира в Поклюке женщины сошлись в гонке преследования. Допуск в «пасьют» у сборной Беларуси завоевали две Ирины — Кривко и Кручинкина, но достойно выступить смогла лишь первая — белоруска при безупречной стрельбе шагнула на десять позиций вверх.

9.12. Женщины. Гонка преследования. 10 км

1 (1). К.Мякяряйнен (Финляндия) 29.16,9 (0-0-0-0)

2 (2). Д.Вирер (Италия) +41,3 (0-0-0-0)

3 (6). П.Фиалкова (Словакия) +59,2 (0-0-0-0)

4 (5). Л.Витоцци (Италия) +1.01,5 (0-0-0-0)

5 (23). М.Роселанд (Норвегия) +1.22,1 (0-1-0-0)

6 (15). К.Эган (США) +1.22,4 (0-0-1-0)

7 (17). И.КРИВКО (Беларусь) +1.26,6 (0-0-0-0)

8 (12). И.Старых (Россия) +1.35,6 (0-0-0-0)

9 (9). Ф.Пройсс (Германия) +1.43,7 (0-0-1-0)

10 (8). Е.Павлова (Россия) +1.48,4 (0-0-0-0)

И.КРУЧИНКИНА снята за отставание на 1 круг (3-1-1)

Всего стартовали 57 участниц.