Мандарины — невероятно полезный фрукт, который усиливают обменные процессы в организме человека, а также дают нам массу витаминов. Однако есть ряд противопоказаний к употреблению этого фрукта.

Мандарины могут раздражать почки и слизистую оболочку желудка и кишечника.

По этой причине не следует есть их людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами с повышенной кислотностью, энтеритами, колитами и обострениями воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.

Также мандарины являются довольно калорийным продукт за счет высокого содержания сахаров. А значит, их постоянное употребление может нанести серьезный вред при склонности к набору лишнего веса.