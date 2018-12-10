Белорусский культурно-образовательный центр «Франциск Скорина» открылся в Риме

Про открытие белорусского культурно-образовательного центра «Франциск Скорина», а также белорусской школы при нем сообщила «Народнай Воле» заместитель председателя Международного культурного центра «Содружество», член Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД Беларуси Нина Пащенко.

На открытии центра, который начал работу в столице Италии, выступила старший советник Посольства Республики Беларусь Ольга Долгополова. Она рассказала о выдающемся соотечественнике, первопечатнике, в честь которого назван центр, поздравила всех белорусов Рима с его открытием, подарила памятные подарки ученикам школы.

Настоятель православной церкви Рима отец Сергий благословил новую структуру.

Представители администрации Института Фалконе и Борселлино (Falcone e Borsellino) выразили надежду на плодотворное сотрудничество. Много теплых слов и пожеланий звучало от представителей различных культурных центров и ассоциаций Италии, поздравления приходили и от белорусских центров из других стран.

А у маленьких белорусов Рима, детей из белорусских и смешанных семей, начался учебный год в новой школе. На занятиях они будут изучать язык, литературу родной страны, знакомиться с культурой и традициями.

Белорусские соотечественники благодарят за помощь и поддержку Посла Республики Беларусь в Итальянской Республике Александра Гурьянова, мэра города Рима Лауру Балдассарре, сотрудников мэрии.