Российская певица, музыкант Диана Арбенина мечтает выступить в белорусском Воложине. Об этом она рассказала во время «Золотого Граммофона» в Минске, передает БЕЛТА.

«Самая заветная мечта о Беларуси, конечно, сыграть в Воложине, в городе, где я родилась, где мы ни разу не играли концерта. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы приедем», — сказала певица.

Диана Арбенина призналась, что каждое выступление в Минске для нее как отчетный концерт, как когда-то это было в музыкальной школе. «Так здорово, что вы любите эту музыку», — обратилась она к зрителям.

А певица Зара исполнила в «Минск-арене» «Купалинку». Эту песню, по ее словам, она пела своим сыновьям.

«Золотой Граммофон» прошел в Минске в третий раз. Шоу в «Минск-Арене» ничем не отличалось от того, что ранее состоялось в Москве.