Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов. Коррупция приводит к тому, что мировая экономика теряет 2,6 трлн долларов. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

Эти цифры привел Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества.

«Коррупция существует во всех странах — богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений…», — заявил Генеральный секретарь в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению Целей устойчивого развития.

«По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее 2,6 трлн долл. США, или 5 процентов мирового валового внутреннего продукта», — отметил глава ООН. Антониу Гутерриш призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.