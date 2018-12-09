В Москве на 92-м году жизни умерла Людмила Алексеева — глава старейшей российской правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ).

Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил журналист Николай Сванидзе. Информацию подтвердил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

По его словам, Алексеева скончалась вечером в субботу в палате московской городской клинической больницы N15. «Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны», — говорится на сайте СПЧ.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее, как всегда, был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя», — сказал Федотов, назвав кончину Алексеевой страшной потерей для всего правозащитного движения России.

Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. В годы Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер, решила пойти добровольцем на фронт, но ее не взяли по возрасту. В 1950 году окончила исторический факультет МГУ, в 1956-м — аспирантуру Московского экономико-статистического института.

После смерти Сталина и разоблачения Берии квартира Алексеевой стала местом встреч московской интеллигенции, хранения и распространения самиздата. После громкого дела против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля Алексеева активно принимала участие в правозащитных выступлениях. С 1968 года неоднократно подвергалась обыскам и допросам.

В 1974 году Алексеевой было объявлено предостережение по Указу Президиума Верховного Совета СССР за «систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений». В 1976 году она стала одним из учредителей Московской Хельсинской группы.

МХГ взяла на себя выполнение гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, согласно которым советское руководство обязалось придерживаться международных стандартов в области прав человека. Группа принимала от граждан СССР информацию о нарушениях Хельсинкских соглашений, чтобы составлять на этой основе свои документы и доводить их до сведения общественности и правительств других государств.

С первых дней создания МХГ в советской печати развернулась кампания угроз и клеветы против нее. В феврале 1977 года начались аресты правозащитников, в том же году Людмиле Алексеевой пришлось эмигрировать в США.

За границей Алексеева изучала диссидентское движение, сотрудничала с «Радио Свобода» и радиостанцией «Голос Америки», печаталась в различных изданиях и консультировала правозащитные организации. В 1993 году вернулась в Россию, а спустя три года возглавила МХГ.

Алексеева входила в несколько составов президентского Совета по правам человека. Уже в преклонном возрасте правозащитница неоднократно участвовала в митингах на Триумфальной площади в поддержку 31-й статьи Конституции за свободу собраний вместе с основателем «Другой России» Эдуардом Лимоновым. В 2009 году Алексееву, которой тогда было 82 года, задержал ОМОН.

Алексеева — обладательница многочисленных наград за правозащитную деятельность, среди них премия имени Андрея Сахарова за 2009 год, премия Human Rights First, премия имени Вацлава Гавела. Также награждена орденом Почетного легиона, командорским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».