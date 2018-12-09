В Армении открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на Радио Азатутюн.

С 8:00 по ереванскому времени началось голосование на 2010 избирательных участках, расположенных по всей стране. Голосование продлится до 20:00.

Всего в выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока, среди которых Республиканская партия Армении, Социал-демократическая партия Решение гражданина, партия АРФ Дашнакцутюн, блок Мой шаг, партия Просвещенная Армения, партия Христианско-демократическое возрождение, партия Национальный прогресс, блок Мы, партия Оринац еркир, всеармянская партия Сасна црер и партия Процветающая Армения .

Для того, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, а блокам – в 7%.

По информации правоохранителей, на выборах избирательным правом могут воспользоваться почти 2,6 млн граждан.

Отмечается, что за ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели, в том числе миссия из 250 краткосрочных наблюдателей, в состав которой включены представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы, а также члены Европейского парламента.

Агитационная кампания началась в Армении 26 ноября. У политических сил было всего 12 дней, чтобы убедить граждан страны проголосовать за них.

Напомним, что 1 ноября Национальное собрание Армении во второй раз не избрало премьер-министра, в связи с чем парламент, согласно Конституции, распускается.

Единственным кандидатом на должность премьер-министра был выдвинут исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.