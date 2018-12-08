Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли во всех областях Беларуси. Последней выросла стоимость проезда на Могилевщине. Соответствующее решение Могилевского облисполкома № 46-3 от 30 ноября опубликовано на Национальном правовом портале. Документ вступает в силу после его опубликования.

Так, стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет с 50 до 55 копеек (сейчас — 50 копеек), при покупке у водителя — с 60 до 65 копеек. Подорожали и многоразовые проездные. Так, месячный проездной на один вид транспорта в Могилеве обойдется в 24,75 рубля, в Бобруйске — 24,09, в остальных городах — 21,03 рубля.

Ранее проезд подорожал в Минской, Витебской, Гродненской, Брестской и Гомельской областях. Единственным регионом, где пока стоимость проезда не росла, является Минск.