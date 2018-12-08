С 9 декабря 2018 г. на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,43 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,53 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,74 руб., ДТ – 1,53 руб., сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

За ноябрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 64,7 доллара США, в целом за 11 месяцев 2018 года – 72,1 доллара США за баррель.

«Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за январь – ноябрь 2018 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 32 процента, в рублевом – на 39 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года увеличены на 18,8 процента. Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты», — отметили в концерне.