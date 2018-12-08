Словакия стала председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2019 год, сообщает Росбалт со ссылкой на Словацкое радио.
На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане Словакия приняла эстафету от Италии — председателя прошлого года.
С итальянской стороны в церемонии участвовал глава МИД Энцо Моаверо-Миланези, Словакию представлял его коллега Мирослав Лайчак.
Следующая встреча глав внешнеполитических ведомств 57 стран — участниц организации состоится в декабре 2019 года в Братиславе.