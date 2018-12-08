Ленинский районный отдел УСК Республики Беларусь по г. Минску проводит доследственную проверку по факту гибели молодого человека на станции метро «Первомайская» вечером 7 декабря, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь Юлия Гончарова.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Первоначальные проверочные мероприятия, проведенные вечером 7 декабря и утром 8 декабря, указывают, что это был способ свести счеты с жизнью.

К материалам дела приобщена записка, изъятая следователями при осмотре места происшествия.