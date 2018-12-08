Лучший результат среди белорусок показала Ирина Кривко – спортсменка заняла 17-е место.

Обладательница «Большого хрустального глобуса» финка Кайса Мякяряйнен победила в спринте на 7,5 километра на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке, сообщает Sputnik.by.

Титулованная 35-летняя спортсменка закрыла все мишени и показала результат в 20 минут 8,1 секунды.

Серебряную медаль взяла итальянка Доротея Вирер – спортсменка отстала от победительницы на 14,8 секунды, ни разу не промахнувшись. Тройку лидеров замкнула француженка Жюстин Бреза. Она закончила гонку также без штрафных кругов и уступила Мякяряйнен 42,1 секунды.

Лучший результат среди белорусок показала Ирина Кривко, она стала 17-й (один промах, отставание +1:12.6). На 58-м месте оказалась Ирина Кручинкина (два промаха, +2:08.5), Динара Алимбекова заняла 71-е место (один промах, +2:43.0), Анна Сола стала 90-й (четыре промаха, +3.53.2), Дарья Юркевич оказалась на 98-м месте (три промаха, +4:39.2).

Ранее в Поклюке состоялась мужская спринтерская гонка, победу в которой праздновал норвежец Йоханнес Бё (на втором месте — француз Антонен Гигонна, третьем — российский биатлонист Александр Логинов). Из белорусов только Антон Смольский вошел в топ-60 (занял 50-е место) и примет участие в пасьюте.

Две гонки преследования — мужская и женская — завершат в воскресенье первый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.