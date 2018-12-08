Во Франции во время массовых акций протеста «жёлтых жилетов» задержаны около 700 человек, из них 575 в одном только Париже. Об этом сообщает МВД.

По всей стране в манифестациях принимают участие около 31 тысячи человек.

В Париж стянуты бронетранспортёры и около 90 тысяч стражей порядка.

Активисты «жёлтых жилетов» обещали мирный протест, однако власти опасаются провокаций. Утром в одном только Париже в качестве превентивных мер были арестованы сотни человек.

На Елисейских полях в Париже, ставших за последние 4 недели центром протестов против экономической политики Эммануэля Макрона, обстановка постепенно накаляется. Сегодня полиция уже несколько раз применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты, главным образом в районе Триумфальной арки.

По мере того, как накаляется обстановка, все чаще звучит лозунг «Макрона в отставку».

Массовые акции протеста начались во Франции 17 ноября. Возмущение у людей вызвало решение властей поднять цены на топливо с 1 января 2019 года.