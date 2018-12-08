Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 на конкурсе "Мисс мира"

Белоруска Мария Василевич вошла в пятерку лучших на конкурсе «Мисс мира», а главной красавицей планеты стала представительница Мексики Ванесса Понсе де Леон.

Такая информация была размещена в официальном аккаунте конкурса в Instagram.

Василевич стала единственной представительницей Европы в пятерке лучших и достигла самого высокого результата для Беларуси за всю историю участия страны в этом конкурсе.

Конкурс проходил в китайском городе Санья на протяжении месяца. За это время участницы проходили различные испытания, которые позволяли красавицам раскрыть свой потенциал, за ними наблюдали члены жюри. Исходя из того, как девушки проявили себя, судьи выбирали победительниц в номинациях «Мисс топ-модель», «Мисс талант», «Мисс интеллект», «Мисс спорт», «Мисс благотворительность», «Мисс мультимедиа» и «Мисс танец мира».

В этом году за звание «Мисс мира» боролись красавицы из 118 стран мира. В финале конкурса красавицы исполнили танцы своих народов, а также показали творческие номера и продефилировали в вечерних платьях.

Двадцатилетняя студентка БГЭУ Мария Василевич из Минска стала лучшей из тридцати участниц национального конкурса и получила звание «Мисс Беларусь». Готовиться к международному конкурсу красоты она начала еще в мае 2018 года.