Китайская компания Link Cure анонсировала проект бесплатной мировой интернет-сети. Об этом сообщают «Высокие технологии«.

Крупнейшие корпорации мира такие как: SpaceX, Google и т.д много раз сообщали о разработке технологии глобального интернета с помощью которой доступ к интернету можно будет получить во всех точках земного шара. Теперь в гонку корпораций за мировую сеть вошла китайская компания LinkSure Network, чьи эксперты уже к 2026 году смогут осуществить высокоскоростное подключение из любой точки Земли. И главное совершенно бесплатно.

Link Sure планирует вывести 272 спутника на орбиту в целях создания всемирной сети. В недавнем интервью пресс-служба LinkSure заявила, что главная их цель, дать каждому бесплатный интернет, преодолев этим «цифровое неравенство».

В ходе реализации проекта LinkSure начинает проект запуска спутников LinkSwarm, первые из которых будут запущены на орбиту уже в 2019 году, Следующий десяток спутников запустят к 2020 году.

В данный проект инвестировано около 590 млн долларов, но несмотря на бесплатный доступ к сети, исполнительный директор Ван Цзинин заявляет, что проект будет окупаться за счет партнерских сделок и уникальных акций.