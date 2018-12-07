Беседа президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко о стоимости транспортировки российского газа в Беларусь состоялась в рамках рабочего процесса. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки зрения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — заметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, президенты также договорились о еще одной встрече в этом году, чтобы завершить обсуждение спорных вопросов.

6 декабря Лукашенко извинился перед Путиным, после того как публично поспорил с ним о цене на газ для Минска.

Дискуссия между главами государств состоялась на саммите глав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Лукашенко обратил внимание на то, что для белорусов газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как для россиян из соседней Смоленской области — 70 долларов. Российский лидер заметил, что, например, Германия платит за топливо почти вдвое (250 долларов) больше, чем Минск. Белорусский президент упомянул, что белорусы живут хуже немцев, хотя «мы воевали против Германии вместе», после чего Путин предложил обсудить данную тему в закрытом режиме.

Белорусский президент уже не первый раз высказывает сомнения относительно единого экономического пространства внутри ЕАЭС. В ноябре Лукашенко выразил недовольство таможенными квотами и пошлинами внутри союза.