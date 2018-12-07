Тайное быстро стало явным: на росТВ извинились за "замерзшего" украинца, который оказался белорусом

Сам белорус признался, что ему очень стыдно за участие в «масках-шоу».

Российский «Первый канал» принес извинения за сюжет о годовщине Евромайдана, в котором жителя Беларуси выдали за «замерзшего» украинца. На канале утверждают, что подготовкой сюжета о «замерзшем» украинце занимались стрингеры, передает glavred.info

«Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Беларуси», — говорится в сообщении пресс-службы канала.

На канале утверждают, что подготовкой сюжета занимались стрингеры (внештатные корреспонденты, ведущие телерепортажи «горячих точек». — Прим.), которые признались, что сняли своего знакомого, поскольку «сюжет надо было срочно сдавать», а якобы «настоящее» интервью было с браком.

«Первый канал сожалеет о произошедшем инциденте», — отметили на «Первом канале».

Ранее российский блогер Илья Варламов заявил, что в сюжете «Первого канала», в котором был показан «бедный и голодный» украинец-участник Евромайдана «Кирилл Чубенко», и критикующий Майдан, оказался жителем Беларуси Виталием Юрченко, не имеющим отношения к событиям 2013-2014г.г. в Киеве.

Блогер утверждает, что ему удалось найти страницы Юрченко в соцсетях и пообщаться с его друзьями.

«Они подтвердили, что пересекались с этим человеком именно в Минске, а про то, что он может быть как-то связан с Украиной, ничего не знают. Эти же люди есть и в списке его друзей в FB. Кстати, у автора вышеупомянутого письма нашлись общие друзья с Юрченко, и все они живут в Беларуси. Еще один человек после моего вопроса сразу удалил Юрченко из друзей. Поскольку этот человек связан с белорусскими медиа, можно предположить, что он имел какое-то отношение к подготовке материала», — пишет Варламов.

Сам «Чубенко»-Юрченко признался «Нашей ниве», что ему очень стыдно за возникшую ситуацию.

«Я работал аналитиком в белорусской компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Например, где-то происходит землетрясение — и телеканалам нужен оттуда ролик, мы ищем оператора.

Пришел заказ от Первого канала России снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление. Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам. Сам я по своей работе никак не взаимодействую с операторами, поэтому я совершенно не был в курсе, что они снимают.

Потом выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук. Его было нельзя отправлять заказчику. Приняли абсолютно неправильное решение переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли имя именно того человека.

Я в компании отработал четыре месяца, там работают профессионалы. Такой случай — единичный. Было принято неправильное решение, вы видите, какие последствия оно имело.

Мне предложили сняться в качестве героя, поскольку я недавно туда устроился, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказать, хотя все время сомневался. Смалодушничал что ли. После того как уже сняли материал, я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали.

Заказчик с Первого канала не был в курсе, что так произошло. Нельзя было уже сказать «извините, мы вам не то отправили». Ролик вышел на Первом канале две с половиной недели назад. Мне уже тогда стало и стыдно, и я испугался. В день эфира трое моих знакомых написали мне, что посмотрели сюжет. Мне кое-как удалось им всё объяснить, хотя и пришлось услышал массу неприятных слов о себе.

Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне в высшей степени стыдно.

Денег за этот ролик я не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент не подумал. Я не нахожу себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться.

После выхода материала Варламова мне стали писать в социальных сетях с угрозами. Мне пишут ужасные оскорбления, а я понимаю, что их заслужил. Не могу только понять, как я на такое согласился.

В конфликте Украины и России я не занимаю ничьей позиции. Это информационная война и мне стыдно, что стал ее частью.

Я учился на юрфаке БГУ, окончил магистратуру по бизнес-администрированию. На практику попал в ту самую компанию, где впоследствии остался работать. Но я уже ушел оттуда.

Может, и хорошо, что так получилось. Если у меня есть хотя бы минимальный шанс объясниться или извиниться, то я хочу им воспользоваться. Мне бесконечно стыдно, это позор», — откровенно рассказал Виталий Юрченко.