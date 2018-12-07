Россельхознадзор сообщил, что с 7 декабря отменяет временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции двух белорусских предприятий.

Это творог и творожная продукция, масло, сыр и сухая молочная сыворотка Браславского филиала УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и сыр ОАО «Молодечненский молочной комбинат».

Также ведомство расширяет перечень продукции, которую разрешено ввозить в Россию с предприятия ОАО «Милкавита». С 7 декабря возможны поставки цельномолочной продукции данной компании.

Решение принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября, а также с учетом представленной информации и гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Поставляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.