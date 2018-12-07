Такую информацию озвучил замминистра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх.

Обсуждение ситуации на границе, а также анализ перспектив трансграничного сотрудничества обсудили в рамках Межправительственной комиссии, которая проходит в Минске.

Со своей стороны Польша готова способствовать упрощению въезда белорусов в Евросоюз – сообщила Щенх. По её мнению взаимодействие пограничных служб двух государств находится на высоком уровне. Кроме того, замминистра обратила внимание на либерализацию визового режима Беларусью.

Сейчас Беларусь и Евросоюз уже завершают подготовку к подписанию соглашения об упрощении визового режима.