В этом году на звездный спортивный Олимп буквально взлетела белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Первая ракетка Беларуси, звезда мирового тенниса 6 декабря в программе «Женщины и спорт» Агентства телевизионных новостей рассказала о невероятном спортивном сезоне, а также о личном.

По-настоящему удача улыбнулась спортсменке в августе на турнире WTA в Монреале. Тогда Арина в трёх сетах впервые в карьере обыграла вторую ракетку мира Каролину Возняцки. На турнире в Цинциннати Соболенко победила в трех сетах Йоханну Конте и двух теннисисток из первой десятки — Каролину Плишкову и Каролин Гарсия.

В финале турнира WTA в Нью-Хейвине Арина Соболенко играла с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро. Обыграв ее в двух сетах, завоевала свой первый титул WTA в карьере.

На US Open дошла до 1/4 финала… Но уступила будущей победительнице турнира японке Наоми Осака.

В сентябре в финале турнира WTA в Ухане Арина Соболенко играла с эстонской теннисисткой Аннет Контавейт. И завоевала свой второй титул WTA.

Такому стремительному взлету Арина благодарна тренеру Дмитрию Турсунову, с которым начала работать с конца июня.

— Это идеальный тренер. Мы понимает друг друга. Исходя из своего опыта, объясняет мне, что делать не нужно. Мы сработались. И мне нравится сам процесс тренировки и игры. Видимо, поэтому и такой результат.

Дмитрий также отмечает:

— Мы с Ариной похожи по стилю игры, я могу многое подсказать ей. То, до чего сам доходил путем проб и ошибок.

Теннисистка, уезжая на соревнования, не бывает в родном Минске месяцами. Признается, что порой ее очень тянет домой. Каждый приезд в Минск – это отдых:

— Дышу воздухом, вижу спокойствие Минска – и отдыхаю. На пять дней приезжала домой перед американской серией игр. И – победила!

Многие сравнивают Соболенко с Марией Шараповой и Викторией Азаренко, но больше – с Сиреной Уильямс. Такой же активный стиль игры у теннисистки. В чем-то агрессивный и даже жесткий.

В жизни же Арина достаточно спокойная, ее трудно вывести из равновесия. Сама она считает себя не такой уж сильной. Признается, что очень хочется ощущать рядом поддержку и надежное плечо.

И оно у нее есть. Молодой человек, бой-френд Арины Матвей Башкенян всегда рядом. Именно ему первому в трудные минуты звонит спортсменка. Больше всего ценит девушка в избраннике искренность, «беспантовость»:

— Он во всем поддерживает меня, радуется моим победам…

Конечно, помогает Арине и семья. Благодаря папе, хоккеисту Сергею Соболенко, Арина оказалась в спорте. К тренировкам родители относились всегда серьезно и даже ругали за поражения…

— Меня воспитывали не самым мягким способам, — говорила Арина. – Помню, родители ругали, когда проигрывала. Но больше не за сами проигрыши, а за мое отношение к ним. Я очень психовала. Благодарна, конечно, и папе, и маме. То, что играла, тренировалась, — только их заслуга. Лет в 18 только осознала, зачем я играю. А вот мою сестру, которой сейчас 9 лет, воспитывают совсем по-другому. Она – настоящая девочка, мягкая, нежная. Совсем не такая, как я. Обожаю ее!

Достигнув в этом году таких невероятных результатов, Арина Соболенко расслабляться не собирается. На 2019-й спортсменка ставит перед собой задачи:

— Хочу быть непобедимой. Если я буду выходить на Большой Шлем, то для того, чтобы его выиграть!