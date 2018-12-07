Мужчина украл портмоне из кабины троллейбуса в Минске, его разыскивают правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Кража произошла 3 ноября около 22.00 в троллейбусе №33 на ул.Переходной. «Когда водитель вышел и направился в диспетчерскую, мужчина открыл окно, через которое пассажиры покупают талоны на проезд. Из кабины он похитил портмоне. Ущерб составил более Br600», — проинформировали в СК.

Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.205 УК (кража).

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Мужчине на вид 40-45 лет, он среднего роста и коренастого телосложения, темно-русые волосы. Был одет в синюю куртку, синие брюки и свитер серого цвета, черные кожаные перчатки.

Правоохранители просят тех, кто узнал мужчину, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 266 91 63, 8 (029) 267 95 54. Анонимность гарантируется.