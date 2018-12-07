Работа над поиском решения о механизме назначения нового генсека организации будет продолжена.

В ситуации вокруг назначения генерального секретаря ОДКБ решение пока не найдено, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Sputnik.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге сказал журналистам, что вопрос с новым генсеком решен.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ и в принципе решили проблему назначения генерального секретаря», – сообщил он. После чего добавил, что следующим генсеком будет белорусский представитель.

По словам Дмитрия Пескова, данный вопрос не получил решения в четверг, но обсуждался в ходе разговора лидеров ЕАЭС, хотя и не был включен в повестку дня.

«Этот вопрос был инициативно затронут Александром Григорьевичем Лукашенко, это вполне нормальная практика, любой глава государства волен затрагивать те вопросы, которые он считает нужным», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского лидера.

Правда, добавил, что в обсуждении этого вопроса участвовали не все заинтересованные стороны. «Работа будет продолжена», — заверил Песков.