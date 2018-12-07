Видеоролик «Беларусь. Звыш за чаканне» признан лучшим в номинации «Самое красивое видео» на Международном конкурсе туристических видео, который прошел в Шанхае. Global Travel Video Competition. Конкурс проходил в третий раз, Беларусь в нем участвовала впервые.

От нашей страны творческую работу представило Национальное агентство по туризму, по заказу которого видеоролик изготовила компания VARVIS Production (режиссер – Сергей Воропаев).

Жюри посчитало, что работа заслуживает самых лестных слов и высоких оценок.

В конкурсе принимали участие Беларусь, Египет, Израиль, Испания, Республика Корея, Турция, Хорватия, Шри-Ланка, Япония и ряд других стран.

«Очень приятно, что ролик о Беларуси понравился взыскательному жюри, которое по достоинству оценило красоту и привлекательность нашей страны. Мы будем рады, если благодаря этому к нам приедет больше туристов из Китая»,- отметил Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь.

По его мнению, это особенно примечательно в Год туризма Беларуси в Китае, в рамках которого прошло множество мероприятий, позволивших активизировать сотрудничество между нашими странами, укрепить связи между беларуским и китайским народами.