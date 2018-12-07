В пресс-службе Министерства связи и информатизации сообщили, что белорусам предложили оценить качество работы государственных органов.

Поставить свою оценку можно на Портале рейтинговой оценки белорусских организаций, где представлено 9751 организация. На портале можно оставить свое мнение, а также посмотреть, как оценивают работу того или иного органа другие граждане.

«Портал ориентирован на граждан, предоставляя им удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций», — сообщили в Министерстве.