Во Франции после трех недель протестов «желтых жилетов» власти решили вместо шестимесячного моратория на рост топливного налога отменить его повышение на весь 2019 год.

«Повышение налога на топливо аннулировано на весь 2019 год», — заявил министр экологического перехода Франсуа де Рюжи в эфире телеканала BFM 5 декабря. ОБ этом же заявил премьер-министр Эдуар Филипп, отмечает «Медуза» со ссылкой на AFP.

Днем ранее Филипп заявлял, что будет введен полугодовой мораторий на на рост топливного налога. Также сообщалось, что власти подкрепят мораторий другими мерами, направленными на снижение социальной напряженности в стране. В частности, напоминает ТАСС, Филипп предложил отменить повышение стоимости технического осмотра автомобилей, а также временно заморозить тарифы на электроэнергию и газ.

Национальное собрание Франции накануне, 5 декабря, одобрило эти инициативы правительства, теперь дело за решением сената. С обращением к сенаторам премьер-министр страны выступит сегодня, 6 декабря.

Все эти меры стали следствием требований протестующих «желтых жилетов», демонстрации которых продолжаются уже третью неделю — с 17 ноября. Ранее власти республики объявили о том, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на три цента, а на дизельное топливо — на 6,5 центов. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов.

Из-за акций протеста рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона даже упал до рекордного уровня в 23%. В демонстрациях приняли участие сотни тысяч человек, митинги переросли в беспорядки. В субботу, 1 декабря, протестные акции «желтых жилетов» и беспорядки охватили практически всю страну.

Протестующие повредили несколько экспонатов Триумфальной арки в Париже. На улицах демонстранты разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью.

Первоначально автомобилисты выступали против повышения цен на топливо, позже к демонстрантам присоединились недовольные политикой правительства в целом. 3 декабря сообщалось, что жертвами беспорядков стали три человека.