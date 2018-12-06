Верховная рада Украины в четверг, 6 декабря, приняла закон о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Действие договора будет прекращено 1 апреля 2019 года в связи с вооруженной агрессией России в отношении Украины, которая стала нарушением этого соглашения, говорится в тексте закона, передает DW.

В конце августа Порошенко заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ «по вине Москвы уже давно стало анахронизмом». После этого он подписал указ о прекращении договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины.

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, соглашение вступило в силу 1 апреля 1999 года. По условиям договора он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где РФ активно поддерживает сепаратистов, в Украине постоянно звучат призывы разорвать договор о дружбе с Москвой. Недавний захват российским спецназом украинских кораблей и их экипажей в Черном море на подходе к Керченскому проливу еще больше обострили отношения между Украиной и Россией.