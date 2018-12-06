Власти Канады задержали дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, являющуюся также финансовым директором и заместителем председателя совета директоров китайской компании.

По данным газеты The Globe and Mail, Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря по запросу властей США. Она подозревается в нарушении торговых санкций США в отношении Ирана.

США намерены добиваться экстрадиции представителя Huawei. На 7 декабря назначены судебные слушания об освобождении Мэн Ваньчжоу под залог.

Посольство КНР в Канаде потребовало немедленного освобождения Мэн Ваньчжоу, заявив, что она не нарушала ни единого американского или канадского закона.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном и возобновлении санкционного режима против Ирана. Он затрагивает более 700 компаний, в том числе связанных с нефтяным бизнесом, судоходством, банковскими услугами.