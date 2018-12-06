О том, как студентка Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Марина Куприна оказалась в грузинском шоу-балете «Лело» рассказал сегодня в Национальном пресс-центре хореограф и художественный руководитель коллектива Гиви Кбилашвили:

— Я увидел Марину случайно, когда приходил в минский хореографический колледж. Она очень талантливая. Не ожидал, что белорусы могут так танцевать грузинские танцы. Ведь грузинские движения отличаются от классического балета. Это особенная техника, которой достаточно сложно научиться. Но эта девочка меня удивила, она очень быстро и профессионально освоила грузинские танцы. Я предложил ей попробовать поучаствовать в балете «Лело», и она согласилась.

Сегодня у Марины Куприной дебют. Она впервые выступит на большой сцене в составе грузинского балета. Концерт пройдет в Могилеве, а через два дня, 8 декабря, шоу-балет порадует и минского зрителя.

Кстати, сам Гиви Кбилашвили в Беларусь приехал два года назад. Тут он не только создал коллектив, который уже известен во многих странах, но и семью. В составе балета «Лело» 35 человек, в основном все грузины. Но национальность – не основной критерий отбора артистов.

— Главное – мастерство и опыт, — уверен Гиви Кбилашвили.

Концертный тур грузинского балета «Лело» в Беларуси проходит уже во второй раз. В этом году зрителю представят абсолютно новую программу, в основе которой традиционные танцы, но с элементами фолк-модерна.

С этой программой балет побывал в Греции, Голландии и Германии. В планах руководителя коллектива – совершить мировое турне. В следующем же году «Лело» с гастрольным туром обещает проехать по областным городам Беларуси.