Топ-7 продуктов, которые категорически не стоит есть перед сном

Диетологи рассказали, какие продукты категорически не стоит есть на ночь. Употребление этих продуктов способствует увеличению веса и другими проблемами, пишет «Здоровье и Красота«.

Специалисты составили топ-7 продуктов, которые не стоит есть перед сном:

Фрукты

В частности, не стоит есть на ночь те фрукты, которые содержат много сахара — виноград, груши, дыни и арбузы и очень спелые бананы. Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови — это дает прилив энергии, которая помешает нормально заснуть.

Сладости и чипсы

Данные продукты особенно вредно есть перед сном, поскольку помимо дополнительных калорий, стремящихся к отложению на теле в виде жира, они обеспечат организм немалой порцией энергии, которая совершенно не нужна нервной системе ночью. Также перед сном не нужно употреблять алкоголь — это вызовет беспокойство и сделает сон прерывистым, усталость в течение дня потом будет гарантирована.

Овощи

Они конечно полезны для здоровья, но если съесть перед сном цветную капусту, китайскую капусту, шпинат или помидоры, то содержащиеся в них нерастворимые волокна придется долго переваривать кишечнику. В результате могут возникнуть проблемы со вздутием, метеоризмом, коликами, что, конечно, будет мешать спать. Дискомфорт в желудке может вызывать употребление газированной воды, сладких напитков с газом.

Красное мясо

Не нужно есть перед сном красное мясо, поскольку этот продукт требует долгого пищеварения. Мясо следует употреблять минимум за 4 часа до сна. Также лучше отказаться от употребления перед сном макарон, особенно с соусами. В макаронах из белой рафинированной муки много углеводов, которые во время сна лишь превращаются в жир.