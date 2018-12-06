Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщала накануне пресс-служба Президента, переговоры лидеров стран ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах.

Главы государств обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки cоюза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в повестку включены вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

После саммита ЕАЭС Александр Лукашенко направится на неформальную встречу глав государств — участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.