В минувшем году Анжелике Агурбаш во время выставки «Белагро» на стенде Белкоопсоюза предложили примерить шубку. Она удивилась качеству белорусского меха и в то же время весьма скромному и не очень современному дизайну шуб. Анжелике предложили выступить в качестве дизайнера.

«Подготовка к работе над новой коллекцией велась больше года, – рассказала Анжелика. – Первым делом проводился мониторинг изделий ведущих компаний по производству одежды из меха, начиная от известных мировых брендов до российских и белорусских производителей. Анализировались рынки сбыта и продаж, изучался спрос и предпочтения покупателей…

Свои первые модели я создала исключительно для себя. Потом подумала о своих подругах разных возрастов и комплекций, знакомых, живущих в Минске, Москве, Монако, Лос-Анджелесе. Вспомнила о звездных коллегах, о своих детях, которые сегодня совсем уже не дети, а молодые высокообразованные специалисты, продвинутая молодежь, ведущая активный образ жизни, умеющая хорошо и много работать, а также качественно и интересно отдыхать.

Вот так и получилась моя первая коллекция! Яркая, смелая, стильная. Эффектная, и в то же время доступная и многофункциональная. На все вкусы и на все случаи. Коллекция для тех, кто любит спорт и шик и, конечно же, никогда не выходящую из моды элегантность и простоту, умноженную на универсальность и практичность».

6 декабря прошла презентация коллекции меховых изделий певицы Анжелики Агурбаш.

Председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов признался «Народной Воле», что купит своей жене шубку именно из коллекции Анжелики Агурбаш.

– Обязательно приобрету, но пока еще не определился, какую именно, – с улыбкой

сказал Иванов. – Что останется после продажи – из того и выберу.

– А зарплаты председателя Белкоопсоюза хватит на норковую шубу?

– Думаю, да. К тому же у нас очень хорошие условия для работников, есть рассрочка. А вообще, у настоящей женщины должно быть три шубы.

– У вашей жены именно столько?

– Пока нет…