Чтобы не получить серьезные травмы в гололед, нужно иметь удобную одежду и обувь, научиться правильно падать и перестроить свой график жизни на 15 минут, считает заместитель директора по организационно-методической работе ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» Леонид Ломать.

«У вас должна быть удобная одежда. В ней, даже теряя равновесие на скользкой поверхности, вы успеете сгруппироваться и не получите серьезных травм», — рассказал он на пресс-конференции в Минске 6 декабря, пишет «Интерфакс».

Наиболее частыми травмами, с которыми пациенты обращаются к травматологам и хирургам в результате гололеда, являются ушибы, травмы конечностей и переломы лодыжек.

«Особенно опасно падение на спину. У нас нередки переломы позвоночника, полученные таким образом. К тому же, так можно удариться головой и получить черепно-мозговую травму», — предупредил Л.Ломать.

Среди мер профилактики от неприятных падений медик назвал не только удобную одежду и обувь, а также собственное поведение. В частности, он советует пересмотреть график своей жизни в особо «скользкое» зимнее время.

«Не нужно спешить. Ну, опоздаем куда-то на пару минут. Однако если вы сломаете ногу или две, то можете выбиться из вашего графика уже не на несколько минут, а недель или месяцев. Поэтому лучше свой график перестроить. На 15 минут раньше просыпаться и выходить из дома. А иногда, когда особо скользко, оставлять машину дома и добираться общественным транспортом», — отметил Л.Ломать.