Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 14-е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает Sputnik.by.

Очередной соревновательный день первого этапа КМ завершился женской «индивидуалкой». Победу в гонке праздновала украинка Юлия Джима – она преодолела дистанцию за 43 минуты 6,6 секунды, ни разу не промахнувшись. Второй на пьедестал поднялась представительница Польши Моника Хойниш (+5,9 секунды; 1 промах). Третье место заняла чешка Маркета Давидова (+16,5; 1).

Белоруска Ирина Кривко проиграла победительнице 1 минуту 9,3 секунды (1) – она расположилась на 14-й строчке итогового протокола. Ирина Кручинкина, которая впервые бежала за Беларусь на этапе КМ, заняла 44-е место (+3 минуты 20,9 секунды; 2). Дарья Юркевич стала 54-й (+4 минуты 12,4 секунды; 2). Олимпийская чемпионка в эстафете Динара Алимбекова пересекла финишную черту 65-й (+4 минуты 48,2 секунды; 4). Анна Сола показала 70-й результат (+5 минут 19,2 секунды; 4).

Сегодня также состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Лучшим стал француз Мартен Фуркад, второе место у немца Йоханнеса Кюна, третьим стал австриец Симон Эдер.

Этап Кубка мира продолжится 7 декабря мужской спринтерской гонкой. Начало в 16:05 (по минскому времени).