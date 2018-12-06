О нововведениях в системе начисления безналичных субсидий на оплату жировок рассказала журналистам во время пресс-конференции в Доме прессы 5 декабря начальник службы субсидирования филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Татьяна Осикова.

— До 2016 года субсидии предоставлялись исключительно по заявлению от гражданина, — пояснила начальник службы. — Вместе с тем, человек был обязан предоставить пакет документов, подтверждающих его низкий доход. С октября 2016 года Президентом был подписан Указ №225, согласно которому внедрялся так называемый выявительный принцип — когда субсидия стала назначаться в результате обследования домовладения или на основании других данных. Зачастую по этой схеме дотации получали пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы. То есть те граждане, чьи доходы можно подтвердить без заявления и соответствующего пакета документов.

Однако было одно важное условие. Человек обязательно должен был являться собственником жилья. В августе нынешнего года в документ внесены изменения, согласно которым это условие упразднялось. Теперь дотацию может получить каждый прописанный в квартире либо наниматель жилья (при этом необходимо согласие собственника).

— Однако главное требование — 20% совокупного дохода семейного дохода уходит на коммунальные платежи — осталось неизменным, — подчеркнула Татьяна Осикова. — Так что гражданину все равно придется предоставить документы, подтверждающие низкий доход.

Также начальник службы упомянула норму, касающуюся неработающих граждан. Если человек не получает зарплату или не имеет других финансовых источников, то ему субсидия не положена.

— Однако, если безработный состоит на учете в службе занятости и получает пособие, то оно приравнивается к доходу. Такой человек может подать заявление на субсидию, оно будет рассмотрено.

Что касается так называемых социальных иждивенцев, то с ними планируется работать по общим правилам: нет работы — нет субсидии.

— Стоит понимать, что назначение или неназначение субсидии — это не прихоть конкретного специалиста. Чтобы дотацию одобрили, человек обязан соответствовать определенным параметрам. Поэтому в случае с социальными иждивенцами заявления будут рассматриваться на общих основаниях. Но конечный результат зависит от собранных документов, подтверждающих рабочий статус, — заключила Татьяна Осикова.