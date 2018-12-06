Министерство по налогам и сборам Беларуси напоминает, что владельцы собак, чьим питомцам больше трех месяцев, должны зарегистрировать их и платить налог на содержание собак. При нерегистрации им грозит штраф до 15 базовых, или 367,5 рубля. В Минске размер налога составляет 7,35 рубля в квартал, если порода собаки включена в список потенциально опасных — 24,5 рубля в квартал.

Зарегистрировать питомца можно в ЖЭУ по месту жительства. Счет за содержание собаки будут выставлять в жировках на оплату коммунальных услуг.

От уплаты налога за собаку освобождены лишь инвалиды по зрению, неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи, но за одну собаку. Налог могут не платить и хозяева одной собаки, которые живут в собственном доме.