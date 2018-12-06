Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах, пишет The Guardian. В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

В столице Люксембурга проживает около 110 000 человек, а население самого герцогства насчитывает более 600 000. Кроме того, около 200 000 каждый день приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии. В связи с этим карликовое европейское государство сталкивается с проблемой серьезных пробок на дорогах.

Этим летом в Люксембурге была отменена плата за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.