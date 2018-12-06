Президент Беларуси Александр Лукашенко извинился перед своим российским коллегой Владимиром Путиным за то, что инициировал бурную дискуссию о ценах на газ.

«В нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого»,— сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, на заседании ЕАЭС Александр Лукашенко обратил внимание, что для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для российских в соседней Смоленской области — $70. На это Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она бы могла достигать $200 за тысячу кубометров, а не $130. Президент РФ предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.