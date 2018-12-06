Международная научная конференция, посвященная 100-летию БССР, открылась в Национальной академии наук. Научный форум, который собрал ученых, историков, преподавателей, представителей научных организаций, а также зарубежных гостей, будет проходить в течение двух дней, 6 и 7 декабря.

На конференции будут представлены новейшие материалы исследователей по вопросам революционных событий начала XX века, попытки становления белорусской национальной государственности в советское время. Также будут обсуждаться острые исторические моменты в 1919-1991 годах.

Директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович сообщил сегодня журналистам до начала конференции, что уже готовится к выходу уникальное издание — пятитомник об истории белорусской государственности. Первая книга увидит свет еще до конца года, выход двух следующих запланирован на следующий год.