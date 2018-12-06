Молодые белорусы не интересуются политикой и не имеют никаких политических взглядов, также они хотят эмигрировать из страны, в первую очередь, по экономическим причинам.

Молодые белорусы считают, что ни на что не могут влиять

Фонд Бориса Немцова совместно с Аналитическим центром Юрия Левады и при поддержке министерства иностранных дел Германии опросил молодых жителей крупных городов Беларуси, России и Украины о том, каким они видят свое будущее.

Согласно проведенному опросу, выяснилось, что более 90% молодых белорусов хотели бы, чтобы в их стране произошли перемены. За решительные и полномасштабные перемены высказалось чуть более 50% молодых людей. Тех, кто считает, что стране нужны лишь незначительные перемены – около 40%.

Также более половины респондентов из Беларуси отметили, что не имеют никаких политических взглядов и не интересуются политикой, что представляет собой значительный контраст в сравнении с ответами респондентов из Украины и России.

А вот на вопрос «могут ли повлиять они на то, что происходит в стране», большинство молодых белорусов ответило что «ни на что повлиять не могут».

Опрошенные белорусы смогли назвать только двух политиков, которые предлагают интересные идеи: Александра Лукашенко (2%) и премьер-министра страны Сергея Румаса (1%). Еще 0,3% назвало депутата белорусского парламента от оппозиции Анну Конопацкую.

Авторы исследования задали молодым людям и вопрос о том, на какую страну, по их мнению, в своем развитии должна ориентироваться их страна.

Как оказалось, наибольшей привлекательностью у респондентов из Беларуси пользуется Германия (35%) и Россия (22%).

При этом Беларусь кажется привлекательным образцом для 10% украинцев и только 3% молодых россиян.

Также, по результатам опроса, почти 60% молодых людей хотели бы эмигрировать. Это гораздо больше, чем в Украине и России. Основными мотивами для отъезда они назвали высокое качество жизни за рубежом и желание обеспечить своим детям достойное будущее.

Почему не интересуются политикой?

В ходе презентации исследования и обсуждения его результатов спикеры дискуссии особо акцентировали внимание на результатах опроса, связанных с политикой и уверенностью респондентов в том, что они ни на что не могут повлиять в своей стране.

«Исследование показало, что молодежь политикой не интересуется, и это неудивительно – заметила Алина Нагорная, политтехнолог, основательница общественного движения «Дзея». – Ведь в Беларуси и нет политики как таковой, нет политической конкуренции».

«В целом, мне кажется, слово «политика» имеет среди наших граждан скорее негативную окраску, соответственно, к ней так и относятся. Нет понимания, к сожалению, что политика – это то, как я живу, что это мое будущее, что политика может мне дать возможность получить лучшее образование и т.д.», – сказала она.

Алина Нагорная также вспомнила, как в определенное время за политические взгляды белорусских студентов могли исключить из университетов.

Один из руководителей организации «Объединение белорусских студентов» Даниил Лаврецкий также большой проблемой назвал то, что, по мнению молодежи, она ничего не может изменить в стране и ни на что не влияет.

«Почему они так думают? Скорее всего, они видят на практике, что ничего не поменялось за 25 лет, многие проблемы как были, так и остались нерешенными», – добавил он.

«На мой взгляд, такой ответ молодежи очевиден. Это происходит потому, что нет механизмов для этих изменений. Мы не выбираем мэров своих городов, почти не участвуем в политической и общественной жизни страны и т.д. Наверное, этому надо учить детей и подростков уже в школе», – считает Дмитрий Герилович, председатель Беларусского национального Молодежного Совета «Рада».

Какие проблемы у молодежных организаций?

Дмитрий Герилович заметил, что молодежным организациям не хватает совместной работы с госорганами, которые принимают решения в вопросах, касающихся молодежи.

«Это в первую очередь такие ведомства, как Минобразования и др. Вызвать их на откровенный разговор по важным вопросам просто невозможно», – констатировал он.

«У государства сегодня есть бюджет, в том числе, для молодежного сектора, и все мы знаем организацию, куда идут все эти деньги. Это, на мой взгляд, сдерживает все молодежные инициативы», – рассказал Дмитрий Гурилович.

По словам председателя «Рады», молодежные организации должны на равных конкурировать за возможность получить деньги на какую-то инициативу из местного и государственного бюджетов.

«А получается, что деньги получает только одна организация, которая будто бы одна представляет интересы молодежи в стране. Хотя на самом деле это не так», – заключил он.

Что нужно изменить?

Рассуждая о том, какие изменения требуются Беларуси и что нужно для того, чтобы молодых белорусов, желающих эмигрировать из страны стало меньше, спикеры отметили необходимость прозрачности работы госорганов и снижение государственного регулирования во всех отраслях, что повлияет на экономическую ситуацию в стране.

«Также давно назрела трансформация белорусского образования. Сталкиваясь по ходу работы с современными школьниками и студентами, могу сказать, что нынешняя система образования довольна авторитарна, она подавляет инициативу и желание что-то менять», – заметила член правления молодежного образовательного центра «Фиальта», координатор и ведущая образовательных программ Анна Агеева.

Кроме того, пора взять тренд на омоложение кадрового руководящего состава в стране, подытожили спикеры.